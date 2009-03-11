В Беларуси начинается декада гостехосмотра

Специалисты транспортной инспекции, ГАИ и предприятия "Белтехосмотр" будут, в первую очередь, проверять машины без разрешительной наклейки на ветровом стекле. Особое внимание и тем авто, которые имеют явные несоответствия во внешнем виде, это касается тонировки стекол, аэрографии, повреждений кузова. Проверят и автотранспорт, который используется для коммерческих перевозок пассажиров. К слову, в ноябре прошлого года проведено около 400 совместных рейдов, проверено более 11-ти тысяч транспортных средств. Оказалось – около 1700 автомобилей были без техосмотра, а у трех десятков и вовсе имелись поддельные штампы.