Прямой эфир

В Беларуси начинается декада гостехосмотра

11 марта 2009 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Специалисты транспортной инспекции, ГАИ и предприятия "Белтехосмотр" будут, в первую очередь, проверять машины без разрешительной наклейки на ветровом стекле. Особое внимание и тем авто, которые имеют явные несоответствия во внешнем виде, это касается тонировки стекол, аэрографии, повреждений кузова. Проверят и автотранспорт, который используется для коммерческих перевозок пассажиров. К слову, в ноябре прошлого года проведено около 400 совместных рейдов, проверено более 11-ти тысяч транспортных средств. Оказалось – около 1700 автомобилей были без техосмотра, а у трех десятков и вовсе имелись поддельные штампы.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 марта 2009 08:51

Научные организации и вузы страны могут создавать унитарные предприятия

10 марта 2009 17:49

В Минске предотвращено заказное убийство

10 марта 2009 17:47

Брестский областной суд вынес приговор генеральному директору и работникам частного предприятия "Медтехника"