Новости Беларуси. В Беларуси начался сев озимых зерновых. Семена легли в почву на 75 тысячах гектаров – это 5 % от плана, он составляет 1 миллион 530 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждого региона установлены оптимальные сроки сева. Витебская и Могилевская области должны завершить его 25 сентября, Минская и Гродненская – на пять дней позже, Гомельская и Брестская – 5 октября. Пока хозяйства опережают график в два раза.