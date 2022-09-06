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В Беларуси начался сев озимых зерновых

06 сентября 2022 13:14
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Новости Беларуси. В Беларуси начался сев озимых зерновых. Семена легли в почву на 75 тысячах гектаров – это 5 % от плана, он составляет 1 миллион 530 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался сев озимых зерновых -1

Для каждого региона установлены оптимальные сроки сева. Витебская и Могилевская области должны завершить его 25 сентября, Минская и Гродненская – на пять дней позже, Гомельская и Брестская – 5 октября. Пока хозяйства опережают график в два раза.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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