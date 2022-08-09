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В Беларуси начался сев озимого рапса

09 августа 2022 06:20
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Новости Беларуси. Пока идет уборка урожая – 2022, уже начался сев озимого рапса под урожай следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался сев озимого рапса-1

Семена легли в почву на площади 4,3 тысячи гектаров, что составляет 1 % к плану. На этот вид полевых работ отведено мало времени. Наиболее оптимальный срок сева озимого рапса – первая половина августа. Посев сортов и гибридов этой культуры должен быть завершен не позднее 27 августа.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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