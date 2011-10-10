В Беларуси начался отопительный сезон

Тепло уже сегодня пришло в Витебскую область, самый северный регион страны.

В течение недели батареи станут горячими в социальных объектах во всех областях республики, после чего отопление включат и в жилом секторе.

Любимое место игры всех детей — на полу среди игрушек. Уже сегодня это удовольствие не будет стоить мамам больничного.

На градуснике почти 20. Уже завтра дети смогут спать здесь даже без пижам. Но главная для них радость другая - заработает бассейн.

Батареи уже сегодня потеплели в детских дошкольных учреждениях, больницах, роддомах, поликлиниках и других социальных объектах. Пока только в Витебской области, ведь к концу этой недели здесь прогнозируются и самые низкие температуры.

Во всем виноват арктический ураган «Офелия». Предстоящей ночью местами ожидаются заморозки до -4. А по востоку уже в субботу ожидается даже мокрый снег.



До конца недели коммунальные службы тепло обещают дать во всех регионах страны.

Александр Драгун, УП «Минстеплосети»:

Мы готовы к пуску тепла для всех категорий потребителей. В первую очередь отопление подключается в детских садах, школах, потом жилье. Далее – административные здания. Отопление жилья включается в соответствии с графиком в течение пяти суток.

Жировки в отопительный сезон всегда выше, чем поздней весной и летом. Незначительно подорожали тепловая энергия, техобслуживание, вода и свет. Всего на 3%. И в общей сложности жировка не потяжелеет больше, чем на 8 тысяч при разумной экономии.

Таким образом, средний платеж за двухкомнатную квартиру с тремя жильцами и площадью в 48 квадратных метров, в этом отопительном сезоне составит 205 тысяч рублей. 64 тысячи из них потянет отопление. И при этом это лишь 20% от реальной стоимости услуг. Все остальное на себя берет государство. В противном случае, сумма в жировках была бы раза в четыре больше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»/