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В Беларуси начались учения ВВС и войск ПВО

19 августа 2008 10:52
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Их цель – обеспечение планомерной и эффективной подготовки органов военного управления войск к комплексному оперативному учению Вооруженных Сил. Учения пройдут в четыре этапа. Наиболее сложным и ответственным для участников станет третий этап. На полигоне "Ашулук" в Астраханской области будет отработано управление соединениями и воинскими частями ВВС и войск ПВО в ходе ведения боевых действий, расчеты зенитных ракетных соединений выполнят боевые стрельбы. Учения продлятся по 11 сентября.
# общество

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