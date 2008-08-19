В Беларуси начались учения ВВС и войск ПВО

Их цель – обеспечение планомерной и эффективной подготовки органов военного управления войск к комплексному оперативному учению Вооруженных Сил. Учения пройдут в четыре этапа. Наиболее сложным и ответственным для участников станет третий этап. На полигоне "Ашулук" в Астраханской области будет отработано управление соединениями и воинскими частями ВВС и войск ПВО в ходе ведения боевых действий, расчеты зенитных ракетных соединений выполнят боевые стрельбы. Учения продлятся по 11 сентября.