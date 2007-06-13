В Беларуси начались Дни административных округов Москвы

В программе - подписание соглашений о сотрудничестве, совместные заседания коллегий и "круглых столов", презентации, выставки, концерты и спортивные мероприятия.

В белорусской столице также пройдут выступления московских музыкальных коллективов, творческие встречи, развернет работу Город мастеров. Кроме того, в Минске открыта выставка произведений русских художников XIX - начала XX веков "Пленники красоты" из коллекций Третьяковской галереи и Национального художественного музея Беларуси.

Официальная делегация Северо-Западного округа Москвы сегодня ознакомится с социально-экономическим развитием Гродненской области. Дни Москвы в регионе откроются гала-концертом с участием московских коллективов. Трехчасовой концерт пройдет на главной открытой площадке Гродно - площади Советской.

Тем временем, "Гродненский стеклозавод" принимает участие в Международной специализированной выставке "Мир стекла-2007". Она открылась сегодня в Москве. Белорусское предприятие постоянно участвует в таких рода форумах, они способствуют продвижению продукции на российский рынок.

Отметим, поставки стеклоизделий в Россию составляют около 93% общего объема экспорта завода. По итогам 2006 года "Гродненский стеклозавод" награжден дипломом Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы.

А в белорусской столице топографы вооруженных сил Беларуси и России сегодня обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества. В центре внимания участников также совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск двух государств.