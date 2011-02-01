В Беларуси начали выдавать водительские удостоверения нового образца

Все выданные ранее права будут действовать до конца своего срока. Новые документы понадобятся водителям, которые будут ездить в Европу с 29 марта, когда вступают в силу поправки к Конвенции о дорожном движении.

Несколько лет назад Дмитрий вырулил на автобаны Германии. Но уже спустя год отечественное удостоверение стало недействительным. Чтобы получить немецкое, пришлось сдать устный экзамен и показать навыки вождения. Причем такая услуга в Германии платная — 800евро.

Теперь мечта многих автомобилистов — реальность. Права нового образца — это право белорусов быть участниками европейского автомобильного движения. Если раньше нам приходилось уступать дорогу, то сейчас все трассы — главные.

Ноу-хау заставило нажать белорусских водителей на газ. За новым удостоверением многие пришли за час до открытия. Только в Минске сегодня выдали около тысячи документов международного образца.

Дальнобойщика Александра привлекает и обложка, и содержание новых прав. Добавились водительские категории и электронная подпись. Больше — защита, меньше — размер. Документ напоминает пластиковую карточку. К тому же, по этим правам, в отличие от старых, можно будет получить всю информацию о владельце. А вот что осталось неизменным, так это процедура получения удостоверения.

Евгений Бовжик, начальник межрайонного экзаменационного отдела УГАИ УВД Миноблисполкома:

Необходимоиметь при себе паспорт, медицинскую справку о годности управления транспортными средствами, старые водительские документы и оплату за проведение данной процедуры.

Расставаться со старыми водительскими правами необязательно. Они действуют до конца срока. Но, если намечается поездка заграницу, документ поменять придется до 29 марта. С этого дня начнут действовать поправки к Конвенции о дорожном движении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».