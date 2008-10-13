В Беларуси начали рожать в вертикальном положении

В белорусском роддоме несколько месяцев практикуют ноу-хау. Женщины здесь рожают в вертикальном положении - сидя, лежа и с поддержкой будущих отцов.

На чем посидеть и над чем подумать – в это роддоме теперь уж точно есть. На таком резиновом шаре женщина и схватки переносит легче, а заодно и с позой, в которой будет рожать, определяется. С недавних пор у белорусских рожениц появились варианты.

В родильном зале медицинского центра появился новый предмет интерьера. Нетрадиционный метод родов протекает на вот таком стуле. Роженица садится сюда перед акушером. А место сзади – для партнера. То есть мужа. Правда оно частенько пустует – такое зрелище далеко не для каждого мужчины.

Это же не наш метод, первым делом сказала первопроходец-Татьяна. Потом подумала: первого ребенка родила, как все, для второго раза – уже не тот пресс. В итоге роды пересидела и получила: вес – 4500, и характер – нордический.

Тех, кто родился вертикально, около 2-х часов держат на руках у матери. Отсюда - и нервная система, и желудочно-кишечный тракт и мышечный тонус лучше. Даже взгляд у таких детей – более оживленный, заметили медики. Теперь надеются, что так же на новый метод будут смотреть и все роженицы.

