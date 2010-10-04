В Беларуси начали работу сессии обеих палат Национального парламента страны

В Палате представителей откроется очередная шестая сессия, а в Совете Республики — пятая. Сенаторы рассмотрят пакет важнейших законопроектов в бюджетно-финансовой и налоговой сферах, который был принят депутатами на специально созванной внеочередной сессии. Один из них — о республиканском бюджете на 2011 год.

Эта сессия в Палате представителей обещает стать не менее насыщенной, чем предыдущая — пятая, внеочередная — где были приняты важнейшие финансовые документы страны на будущий год, в числе которых и бюджет.

Первый день сессии носит, можно сказать, международный характер. По крайней мере, в повестку дня включены 12 вопросов, из которых 8 — ратификация различных международных договоров.

Среди важнейших, на наш взгляд, в частности, соглашение между правительствами Беларуси, России и Латвии о стыке госграниц. Сегодня может быть поставлена точка в установлении белорусско-латвийской границы: она пройдет по белорусской реке Неверице, будут установлены точные географические координаты границы.

Ратифицировать депутаты намерены также несколько протоколов в рамках Таможенного союза, а также протокол о создании общего страхового рынка государств-членов ЕврАзЭС и соглашения между правительствами Беларуси и Финляндии в таможенных делах. Практически от всех этих документов эффект ожидается экономический, но за всю сессию таких документов будет около двух десятков.

Сегодня может быть также одобрен ряд изменений в некоторые законы: например, в закон об органах внутренних дел или о регистре населения.