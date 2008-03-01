В Беларуси начали праздновать масленицу

Одними из первых приход весны встретили жители Ленинского района столицы - здесь развернулись народные гулянья. А в Заводском районе прошла выставка-ярмарка, приуроченная к народному празднику. В старину масленица была веселой и щедрой. Ее отмечали как дохристианский Новый год. Сегодня единственный узаконенный православной церковью языческий праздник обрел новое значение.



Масленица - это недельная праздничная трапеза перед Великим постом. В этом году она пройдет с 3 по 9 марта. Главное блюдо на столе в эти дни - блины.



Для каждого случая на масленичной неделе есть свой день: в понедельник - встреча, в среду - игры, в пятницу теща ждет зятя на блины, а в воскресенье все просят друг у друга прощение.



Считалось, если человек скучно провел Масленицу, весь год его будут преследовать неудачи.



Чучело Масленицы с большой холщовой сумой на плече сожгут в конце масляничной недели. По старой традиции, в суму надо положить записку, где указать все неприятности, от которых хочешь избавиться, и они сгорят вместе с чучелом.