В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление можно подать в онлайн-формате на сайте РИКЗ, или же лично – посетив пункт регистрации.
В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление можно подать в онлайн-формате на сайте РИКЗ, или же лично – посетив пункт регистрации.
Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет 4,5 рубля. Оплатить можно в ЕРИП. Процесс регистрации считается завершенным только после получения абитуриентом пропусков.
Александр Гудный, учащийся гимназии № 39 Минска:
Я писал в большинстве своем именно в БГУ все репетиционные тестирования. Поэтому решил, что лучше здесь писать, потому что атмосфера понравилась, преподаватели хорошие, которые присутствовали во время тестирования. В связи с этим решил, что атмосфера зашла, значит нужно продолжать.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Ажиотаж мы сегодня не наблюдаем. Традиционно в первый день небольшое количество детей подают заявления. Это, в первую очередь, связано с тем, что сейчас идет учебный процесс, и, конечно же, 11-классники готовятся к будущим выпускным экзаменам и вступительным. Поэтому основной наплыв будет, конечно, во второй половине дня и ближе к концу регистрации на ЦТ.
Тестирование в 2026 году пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом – 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.