В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление можно подать в онлайн-формате на сайте РИКЗ, или же лично – посетив пункт регистрации.

Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет 4,5 рубля. Оплатить можно в ЕРИП. Процесс регистрации считается завершенным только после получения абитуриентом пропусков.

Александр Гудный, учащийся гимназии № 39 Минска:

Я писал в большинстве своем именно в БГУ все репетиционные тестирования. Поэтому решил, что лучше здесь писать, потому что атмосфера понравилась, преподаватели хорошие, которые присутствовали во время тестирования. В связи с этим решил, что атмосфера зашла, значит нужно продолжать.