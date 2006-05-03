В Беларуси началась регистрация для участия в централизованном тестировании

Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, документы будут приниматься в течение всего дня и до 20.00, включая выходные дни, до 28 мая. Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Абитуриентам, проживающим в Минской области, желающим пройти централизованное тестирование в столице, нужно зарегистрироваться в объединенном пункте регистрации, который расположен в Белорусском государственном аграрном техническом университете.

Всего в Беларуси открыто 50 пунктов регистрации в высших и средних специальных учебных заведениях. Специалисты Министерства образования советуют регистрироваться на все дисциплины в одном пункте, расположенном ближе к месту жительства или месту учебы.

Посадочное место будет указано в пропуске на тестирование, которое в нынешнем году проводится на бюджетной основе.