В Беларуси началась массовая уборка зерновых

Хозяйства Беларуси уверенно приближаются к намолоту первого миллиона тонн зерна. Его валовой сбор в целом по республике - 827 тысяч тонн.

По общему намолоту лидируют хозяйства Гомельской и Брестской областей. В нынешнем году во всех регионах урожайность зерновых выше прошлогодней и в целом по республике около 34 центнеров с гектара. Самая высокая - 44 - в Гродненской области. Как отмечают специалисты, хозяйства обеспечены необходимым запасом топлива, большинство из них имеют высокопроизводительные комбайны.

Энергонасыщенную технику стараются задействовать в в две-три смены. Зерносушильные комплексы переведены на круглосуточную работу. Основное внимание - качеству работ. Чтобы не допустить потерь зерна в первую очередь убирают полеглые поля. Напомним, Глава государства поставил перед аграриями задачу завершить уборочную кампанию до 20 - 25 августа.



Практически во всех хозяйствах республики парк уборочных машин в этом году обновлен. Так, в СПК "Копыльский" Минской области на хлебной ниве работает 22 комбайна. Всего же на уборке в Копыльском районе задействовано около 200 комбайнов и 67 зерносушильных комплексов. Как отмечают механизаторы, нынешняя уборочная отличается от прошлогодней тем, что проходит с меньшими потерями.