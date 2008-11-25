В Беларуси началась масштабная информкампания "Права человека для женщин – права человека для всех"

В кампании принимают участие еще 150 стран мира. К сожалению, проблема насилия актуальна в современном мире. Но в последнее время в Беларуси борьба с этим явлением значительно активизировалась. В стране открылось 140 отделений реабилитации женщин и детей и 17 кризисных комнат. А совсем недавно белорусские законодатели одними из первых на постсоветском пространстве официально закрепили термин "семейное насилие".