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В Беларуси началась масштабная информкампания "Права человека для женщин – права человека для всех"

25 ноября 2008 14:48
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В кампании принимают участие еще 150 стран мира. К сожалению, проблема насилия актуальна в современном мире. Но в последнее время в Беларуси борьба с этим явлением значительно активизировалась. В стране открылось 140 отделений реабилитации женщин и детей и 17 кризисных комнат. А совсем недавно белорусские законодатели одними из первых на постсоветском пространстве официально закрепили термин "семейное насилие".
# общество

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