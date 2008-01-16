В Беларуси наблюдается положительная динамика сокращения преступности

Об этом сегодня заявил генеральный прокурор страны Петр Миклашевич. Так, в 2007 в республике зарегистрировано около 180 тысяч преступлений. Это почти на 6% меньше, чем в 2006.

Снижение отмечено в шести регионах республики, на транспорте и в войсках. Сократилось количество коррупционных преступлений. В результате принятых мер по контролю за соблюдением земельного законодательства выявлено около 3,5 тысяч нарушений в этой сфере. Государству возвращено около 1300 незаконно занятых земельных участков.

Кроме того, в Беларуси в 2007 году органы прокуратуры разрешили более 44 тысяч обращений граждан. В основном они касались нарушения трудовых, жилищных и иных социальных прав, незаконного привлечения к административной ответственности, неправомерных решений органов дознания.

При этом каждое пятое обращение признано обоснованным и по ним приняты конкретные меры по восстановлению нарушенных прав граждан. В прошлом году прокуратура активно использовала практику работы в регионах и личного приема граждан.

