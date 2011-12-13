В Беларуси на постоянную работу трудоустроены практически все нерадивые родители

Новости Беларуси. Это около пяти тысяч человек, которые обязаны возмещать расходы на содержание детей, о которых заботится государство. Причем, в Минской, Брестской и Гомельской областях обеспечено 100-процентное трудоустройство.

Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, в этом году на семи тысячах предприятий и организаций республики бронируются места для нерадивых родителей. За 11 месяцев работу получили более 4 тысяч человек. Госслужба занятости старается направлять незанятых граждан на такие рабочие места, чтобы уровень оплаты труда позволял возмещать им расходы по содержанию детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Трошкова, мастер ЖЭУ №8 Заславля:

Распределяем обязанности. У нас нет разделения между обязанными лицами и бригадами — они все выполняют одну работу. Работают очень хорошо: я на этой должности с августа, у меня ни один человек не прогулял. Все добросовестно выходят, претензий у меня к ним никаких нет.