В Беларуси на постоянную работу трудоустроены практически все нерадивые родители

Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, в этом году на семи тысячах предприятий и организаций республики бронируются места для нерадивых родителей. За 11 месяцев работу получили более 4 тысяч человек. Госслужба занятости старается направлять незанятых граждан на такие рабочие места, чтобы уровень оплаты труда позволял возмещать им расходы по содержанию детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгения Трошкова, мастер ЖЭУ №8 Заславля:
Распределяем обязанности. У нас нет разделения между обязанными лицами и бригадами — они все выполняют одну работу. Работают очень хорошо: я на этой должности с августа, у меня ни один человек не прогулял. Все добросовестно выходят, претензий у меня к ним никаких нет.