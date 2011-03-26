Прямой эфир

В Беларуси на летнее время переходят с 1996 года

26 марта 2011 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Предстоящей ночью стрелки часов переведут на час вперёд. Традиционно это происходит в последнее воскресенье марта. Сутки короче на час уже завтра станут более чем в сотне стран по всему миру.

Впервые «летнее» и «зимнее» время было введено в Англии более века назад, чтобы экономить электроэнергию и продлить световой день. В СССР ежегодно переходить на летнее время стали с 81-го, а в  Беларуси - с 96-го. Медики утверждают, что перевод стрелок не сказывается на здоровье. Но адаптация большинства белорусов к переходу на летнее время  длится около двух недель.

Елена Адаменко,  главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Перевод часов — вызывает некоторые нарушения  в организме. Вы сами по себе можете заметить, что в это время нарушается сон, появляется раздражительность, снижается внимательность.

Переходит на летнее время и Россия, но в последний раз. Этой осенью, прервав 30-летнюю традицию, россияне останутся на два часа впереди поясного времени. В Кремле полагают, что это позволит полнее использовать световой день и избежать сбоев биоритмов. В числе тех, кто выступал за отмену перевода стрелок, - российские железнодорожники: отказ от перевода стрелок упростит технологический процесс.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 марта 2011 15:23

В 20.30 погасят свет в 134 странах на семи континентах на один час

25 марта 2011 19:39

На территории Национальной библиотеки прошел республиканский чемпионат МЧС по подъему на высотное здание

Александр Лукашенко ознакомился с перспективой застройки Минска
25 марта 2011 19:11

Александр Лукашенко ознакомился с перспективой застройки Минска