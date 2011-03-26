В Беларуси на летнее время переходят с 1996 года

Предстоящей ночью стрелки часов переведут на час вперёд. Традиционно это происходит в последнее воскресенье марта. Сутки короче на час уже завтра станут более чем в сотне стран по всему миру.

Впервые «летнее» и «зимнее» время было введено в Англии более века назад, чтобы экономить электроэнергию и продлить световой день. В СССР ежегодно переходить на летнее время стали с 81-го, а в Беларуси - с 96-го. Медики утверждают, что перевод стрелок не сказывается на здоровье. Но адаптация большинства белорусов к переходу на летнее время длится около двух недель.

Елена Адаменко, главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Перевод часов — вызывает некоторые нарушения в организме. Вы сами по себе можете заметить, что в это время нарушается сон, появляется раздражительность, снижается внимательность.

Переходит на летнее время и Россия, но в последний раз. Этой осенью, прервав 30-летнюю традицию, россияне останутся на два часа впереди поясного времени. В Кремле полагают, что это позволит полнее использовать световой день и избежать сбоев биоритмов. В числе тех, кто выступал за отмену перевода стрелок, - российские железнодорожники: отказ от перевода стрелок упростит технологический процесс.