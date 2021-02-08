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В Беларуси на 9 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Будет сильный снег и порывистый ветер

08 февраля 2021 09:26
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Новости Беларуси. Температурный рекорд. В минувшие выходные холоднее всего было в Докшицах: 26,7°C мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Температура воздуха в целом по стране была на 7-14°C ниже климатической нормы.  

В Беларуси на 9 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Будет сильный снег и порывистый ветер-1

А вот самым заснеженным городом является Гродно. Там сугробы достигают в высоту почти полметра.  

8 февраля снег, метель, заносы на дорогах ожидаются по юго-западу Беларуси. На 9 февраля из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности.  

В Беларуси на 9 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Будет сильный снег и порывистый ветер-4

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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