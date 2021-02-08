В Беларуси на 9 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Будет сильный снег и порывистый ветер

Новости Беларуси. Температурный рекорд. В минувшие выходные холоднее всего было в Докшицах: 26,7°C мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температура воздуха в целом по стране была на 7-14°C ниже климатической нормы.
Новости Беларуси. Температурный рекорд. В минувшие выходные холоднее всего было в Докшицах: 26,7°C мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температура воздуха в целом по стране была на 7-14°C ниже климатической нормы.
А вот самым заснеженным городом является Гродно. Там сугробы достигают в высоту почти полметра.
8 февраля снег, метель, заносы на дорогах ожидаются по юго-западу Беларуси. На 9 февраля из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности.