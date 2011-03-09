В Беларуси можно будет зарегистрировать брак уже через три дня после подачи заявления

Проект новой редакции Кодекса о браке и семье будет рассмотрен уже на весенней сессии Парламента.

Кроме того, у молодоженов появится возможность проводить церемонию бракосочетания не только в помещении ЗАГСа, но и за его пределами: в памятных исторических местах, на фоне достопримечательностей.

Предлагается так же внесение корректировок в брачный договор, в котором будут более детально прописаны нормы, касающиеся взаимоотношений супругов, раздела имущества при расторжении брака. Проект касается многих проблемных тем в вопросах охраны брака и детей, поэтому потребует от депутатов особенной тщательности при рассмотрении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».