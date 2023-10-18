В Беларуси можно бесплатно отправить папе открытку на День отца в рамках акции «Белпочты»

Новости Беларуси. Поблагодарить отцов за подаренные спокойствие, уверенность, поддержку, знания и мудрые житейские советы. Национальный почтовый оператор к празднику проводит акцию «Поздравим папу почтой!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатно отправить простую почтовую карточку, приобретенную в местах проведения акции, можно сегодня в любой населенный пункт Беларуси. Напомним, День отца отмечается 21 октября. Дата выбрана, поскольку сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери. Теперь есть возможность чествовать и благодарить самых родных и любимых людей целую неделю.