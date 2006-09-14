В Беларуси может сформироваться климат, соответствующий широте Киева

Это связано с глобальным потеплением. За последние 40 лет произошли существенные изменения в белорусском климате. Количество заморозков в течение года на севере и на юге практически сравнялось, произошло перераспределение осадков по территории страны. Так, в южной части появляются растения, которые растут на юге Украины или в Краснодарском крае России.

Уже в 2007 году белорусские ученые разработают климатическую программу, в которой попытаются определить, насколько и каким образом надо будет адаптировать сельское хозяйство и строительство к изменениям климата.