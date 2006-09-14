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В Беларуси может сформироваться климат, соответствующий широте Киева

14 сентября 2006 08:28
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Это связано с глобальным потеплением. За последние 40 лет произошли существенные изменения в белорусском климате. Количество заморозков в течение года на севере и на юге практически сравнялось, произошло перераспределение осадков по территории страны. Так, в южной части появляются растения, которые растут на юге Украины или в Краснодарском крае России.
Уже в 2007 году белорусские ученые разработают климатическую программу, в которой попытаются определить, насколько и каким образом надо будет адаптировать сельское хозяйство и строительство к изменениям климата.
# общество

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