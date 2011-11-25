В Беларуси может быть введена административная ответственность за насилие в семье

Новости Беларуси. С такой инициативой выступило министерство внутренних дел страны.

Причем ответственность может наступать не только за причинение физической боли, но и психологического ущерба. Агрессор может заплатить штраф за оскорбление и мелкое хулиганство, которое он совершил у себя дома.

Изменение законодательства позволит защитить в первую очередь представительниц слабого пола. Согласно социологическим исследованиям, физическому насилию со стороны супруга в стране подвергается каждая четвертая женщина. 13% из них испытывают сексуальное насилие.

Только в этом году от преступлений в быту пострадали более 2 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Каразей, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Когда мы говорим, что насильник, допустим муж, наносит удары жене, таскает за волосы, сейчас, к сожалению, когда это происходит в отдельно взятой квартире, не в общественном месте, ответственность отсутствует.

В развитых странах Европы, Америки такая ответственность давно установлена. По этому же пути пошли наши соседи. В России за побои существует уголовная ответственность, и уже человек не административным взысканиям подвергается, а признается преступником на уровне государства.