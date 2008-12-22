В Беларуси могут вернуться хутора

Министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает возродить уклад жизни самый распространённый на селе в начале минувшего века.

Оживить землю хозяевами – главное в планируемом эксперименте. Покорители глубинки получат помощь государства. Для начала осталось найти семьи, которым усадьбу построят, обеспечат техникой и создадут условия для работы фермерского хозяйства на отшибе.

Юридическое понятие «хутор» на территории Беларуси не существует со времён прихода советской власти. Раскулачили, не высланных в Сибирь, в деревни согнали. Вспоминают свидетели тех событий. Когда же возможность на землю вернуться появилась, одно за другим фермерские хозяйства стали возникать. Кто-то и вовсе сменил городскую прописку на сельскую.

Валерий Васильевич из крестьянской семьи. Дальнобойщиком 30 лет отработал. Гены взяли своё. Как на пенсию вышел, купил домик в деревне. Помоложе был - хозяйство держал. Теперь надеется, что его дети к нему переедут. Тогда на подворье не только птица будет.

На таких людей и рассчитывают инициаторы возвращения хуторского уклада жизни. Кто лучше исконного хозяина справится с наделом в гектаров 10, вдали от цивилизации?

Если новоявленных хуторян порядком соберётся тогда и дальше в министерстве думать будут, как жизнь облегчить покорителям глубинки. На каких условиях усадьбу построить, при необходимости электричество подвести, технику предоставить. Старый уклад на новый лад.