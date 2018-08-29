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В Беларуси могут расширить круг живых доноров и узаконить перекрёстную трансплантацию

29 августа 2018 06:56
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Новости Беларуси. Поправки в закон о трансплантации рассмотрят в первом чтении на осенней сессии парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае принятия изменений живыми донорами смогут стать родственники из числа двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников и так далее.

В Беларуси могут расширить круг живых доноров и узаконить перекрёстную трансплантацию-1

Также планируется узаконить перекрестную трансплантацию. Учтут ситуации, когда есть несколько пар доноров-реципиентов, у которых генетическая несовместимость. К примеру, в Европе и США в таких случаях разрешен безвозмедный парный обмен органами.

Предлагается также регламентировать особенности международного сотрудничества в области обмена органами и тканями.

# Операции по трансплантологии # общество # Фотофакт

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