В Беларуси могут расширить круг живых доноров и узаконить перекрёстную трансплантацию

Новости Беларуси. Поправки в закон о трансплантации рассмотрят в первом чтении на осенней сессии парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае принятия изменений живыми донорами смогут стать родственники из числа двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников и так далее.