В Беларуси могут расширить круг живых доноров и узаконить перекрёстную трансплантацию

Новости Беларуси. Поправки в закон о трансплантации рассмотрят в первом чтении на осенней сессии парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В случае принятия изменений живыми донорами смогут стать родственники из числа двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников и так далее.
Также планируется узаконить перекрестную трансплантацию. Учтут ситуации, когда есть несколько пар доноров-реципиентов, у которых генетическая несовместимость. К примеру, в Европе и США в таких случаях разрешен безвозмедный парный обмен органами.
Предлагается также регламентировать особенности международного сотрудничества в области обмена органами и тканями.