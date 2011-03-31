В Беларуси могут появиться образовательные холдинги

О мерах по улучшению качества образования и, в частности, высшей школы, речь шла сегодня на встрече у Александра Лукашенко. Профильному ведомству предстоит выполнить ряд конкретных поручений. В частности, пересмотреть систему оплаты за обучение, усилить работу по созданию бизнес-инкубаторов и подготовке специалистов, востребованных на рынке труда.

В кабинете у Главы государства — руководитель профильного ведомства Сергей Маскевич, а также Александр Радьков, который занимал этот пост до декабря прошлого года, а ныне — первый заместитель Администрации Президента. У обоих есть предложения по развитию системы образования и, в частности, высшей школы. Как подчеркнул Александр Лукашенко, кардинальная реформа здесь не нужна. Но есть места проблемные. В числе таких, к примеру, платное образование. Общей системы для ВУЗов пока нет. И поручение — изучить формирование цен и доступность их для населения, а также выполнение договорных обязательств.

Александр Лукашенко:

Как ни странно, мне поступает информация о том, я не утверждаю, что так, но наши ректоры начинают в этом направлении «разбойничать». Они могут ввести дополнительную оплату непонятно за что. И даже в конце семестра, когда семестр оплачен, ввести какую-то доплату.

Где хороший руководитель, который старается не просто приходить на работу, как это у нас зачастую бывает среди этой категории, а нормально работать, там и материально-техническая база вуза приличная, и идеологическая работа нормальная. Да и студентам некогда ходить по улицам – они занимаются делом.

Если у нас вырисуются какие-то направления совершенствования Высшей школы, то сегодня же надо принимать решения, чтобы мы не сдерживали.

Единых взглядов на концепцию развития высшего образования у ученых сегодня нет. Одни выступают за Болонский процесс. Другие — за классическую советскую систему. И там, и там есть свои плюсы. Так, первый упор делает на практическую подготовку студентов. Однако наши выпускники зачастую оказываются выше уровнем западных молодых специалистов.

Мнение Президента — уровень образования, как высшего, так и среднего, нужно повышать. Но одновременно с этим — и спрос с родителей. Кстати, последнее предусматривает и новый Кодекс «Об образовании», который вступит в силу в сентябре.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Педагоги благодарны Вам. Повышение заработной платы кардинально изменило настроение.

Александр Лукашенко:

Конечно, нам нелегко далось это повышение зарплат. Переживем. Общество переживет это, потому что учитель, врач нищими быть не должны.

Сейчас надо значительно увеличить уровень образования в школе.

И спрос. Даже поставить на уровень советских времен, когда жесточайший спрос был с учащегося, с родителей за образование и воспитание детей в школе. И все, что надо для этого, нормативно и организационно надо сделать.

Сергей Маскевич:

Родители признательны, что вопросы питания решены. Сложно решался вопрос по проезду, но найденными вариантами люди довольны.

Александр Лукашенко:

Но это не должно выглядеть как-то иждивенчески со стороны наших родителей, преподавателей, учащихся и так далее. Это не дань какая-то. Кормить детей надо. А что касается проезда, то разбогатеем, тогда каждый будет платить за проезд сам.

Государство выбрало инновационный путь развития. Немалую роль здесь могут сыграть ВУЗы. И Президент поручил продумать меры по поддержке молодых ученых, чтобы образование и наука привлекали высококвалифицированных специалистов.

Еще одно направление — создание бизнес-инкубаторов для молодежи. В идеале каждый студент еще во время учебы сможет найти свое место в жизни. ВУЗы, уверен Глава государства, должны наладить тесную взаимосвязь с реальным сектором экономики, чтобы готовить специалистов, востребованных на рынке труда.

Сергей Маскевич:

Есть у нас конкретные предложения по организации специальных структур, холдингов в составе ВУЗов или подразделений ВУЗов, научных учреждений и производственных структур. Известны научно-производственные центры. Их нужно будет юридически очень четко определить, а также права, обязанности и ответственность.

Ожидается, что взаимодействие ВУЗов с производством станет темой выездного заседания Президиума Совета Министров уже 15 апреля. Он планируется на базе Белорусского национального технического университета. Там же будет продолжена тема кардинального улучшения практической подготовки студентов к производственной деятельности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А. Лукашенко: Мне поступает информация, что наши ректоры начинают «разбойничать» в сфере платного образования