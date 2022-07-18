В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей

Сообщается, что новые правила введены для защиты граждан от недобросовестных участников сделок. В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено. Еще одним новшеством станет то, что стороны будут обязаны заключать договоры об отчуждении автомобилей только в письменной форме.