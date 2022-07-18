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В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей

18 июля 2022 20:02
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Новости Беларуси. В Беларуси изменятся правила продажи автомобилей на вторичном рынке. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей-1

Сообщается, что новые правила введены для защиты граждан от недобросовестных участников сделок. В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено. Еще одним новшеством станет то, что стороны будут обязаны заключать договоры об отчуждении автомобилей только в письменной форме.

# Автомобили # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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