В Беларуси меняется механизм расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Так, в связи с рождением первого ребенка родители будут получать 35% средней зарплаты, при появлении на свет второго и следующего малышей — 40%.
Кроме того, планируется освободить от призыва на срочную военную службу отцов, воспитывающих троих детей, ввести льготное кредитование процедуры ЭКО для супружеских пар, страдающих бесплодием. Расширится спектр социальных услуг для неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Мамам и папам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в соответствии с программой будет предоставлена возможность проходить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации на условиях, определенных законом для безработных.
Также в плане мероприятий на будущий год прописаны меры по финансовой поддержке государства молодых и многодетных семей, которые взяли кредит на строительство, реконструкцию или приобретение жилья на общих основаниях. Государство также окажет финансовую поддержку многодетным семьям, имеющим задолженность по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или покупку жилья, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.