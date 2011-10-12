В Беларуси меняется механизм расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет

С 2012 года размер пособия будет привязан к средней заработной плате и дифференцирован в зависимости от очередности рождения детей.

Так, в связи с рождением первого ребенка родители будут получать 35% средней зарплаты, при появлении на свет второго и следующего малышей — 40%.

Кроме того, планируется освободить от призыва на срочную военную службу отцов, воспитывающих троих детей, ввести льготное кредитование процедуры ЭКО для супружеских пар, страдающих бесплодием. Расширится спектр социальных услуг для неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Мамам и папам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в соответствии с программой будет предоставлена возможность проходить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации на условиях, определенных законом для безработных.