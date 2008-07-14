В Беларуси ликвидируют последствия урагана

Стихия пронеслась сразу по нескольким регионам страны накануне вечером, оставив после себя сотни поврежденных крыш и поваленных деревьев.

В Витебской, Гродненской и Минской областях в 47 населенных пунктах ветром повреждены крыши домов и хозяйственных построек, были обесточены 203 населенных пункта. Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям в настоящее время подсчитывают материальный ущерб от непогоды. Кроме того, ими разработаны планы по восстановлению поврежденных зданий, в первую очередь, жилых домов.



Обрушившийся 13 июля на Витебскую область шквалистый ветер унес жизнь одного человека. Трагедия произошла на дороге Новополоцк-Боровуха. Порывом сильного ветра сломало сосну, которая упала на двигавшийся в этот момент автомобиль "Жигули". Три пассажира получили легкие ушибы, а вот водитель от тяжелой черепно-мозговой травмы скончался в больнице.



По данным УМЧС, из-за сильных дождей и шквалистого ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, в области были обесточены 27 населенных пунктов. В Верхнедвинском, Докшицком и Лепельском районах выпало 50% месячной нормы осадков. В Витебске ливень шел с 10 утра до 12 ночи.



Непогода стала причиной отключения света в Минске. Накануне около девяти вечера одновременно отключились две линии на подстанции "Северная" Минской ТЭЦ-4. Как сообщили в Мингориполкоме, причина инцидента – техническая неподготовленность к плохим погодным условиям.



В кратчайшие сроки на подстанции были направлены специальные бригады для ликвидации последствий аварии. По резервным связям было восстановлено электроснабжение потребителей, подключенных к первой секции подстанции "Лыньковская". Сейчас она выведена на реконструкцию. Завершить восстановительные работы планируется в течение месяца. В настоящее время создана экспертная комиссия, которая в ближайшее время установит все детали происшествия.



Сегодня же городские службы заявили, что столичная ливневая канализация справилась с потоками сильнейшего дождя. Ни в одном из низинных мест затоплений не было. Однако, во избежание возможных инцидентов, Мингорисполком принял ряд решений о развитии сети дождевой канализации.

По данным синоптиков, грозы и сильные дожди для июля не случайность, а закономерность. Особенно, когда соприкасаются воздушные массы с Атлантики и теплые субтропические. К слову, в минувшее воскресенье был установлен температурный рекорд. Во многих районах республики воздух прогрелся до плюс 30-33 градусов.

Больше всего осадков выпало в северной половине республики. В Верхнедвинском, Докшицком и Лепельском районах выпало 50% месячной нормы осадков. В Витебске ливень шел с 10 утра до 12 ночи.

Семь человек погибли и 33 получили ранения в 27 ДТП на дорогах Беларуси. Большинство аварий произошло в Минской области. Детей среди пострадавших нет. Превышение скорости, нарушение правил маневрирования – основные причины этих аварий.

"В воскресенье в 2 часа ночи на территории Минского района минчанин, управляющий автомобилем "Хонда Цивик" съехал в кювет и врезался в дерево, - рассказывает Дмитрий Киселев, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома. - 3 человека погибли. Это серьезное происшествие, которое требует внимания и от общественности, и от Госавтоинспекции".

