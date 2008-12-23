В Беларуси ликвидируют последствия снегопада

По данным МЧС в республике, к утру сегодняшнего дня без света оставались более полусотни населенных пунктов в Минской области и 18 в Гомельской.

Наиболее сложная ситуация в Ельском и Наровлянском районах. Причинами сбоев в подаче электроэнергии стали обрывы линий под тяжестью снега, а также падение на них деревьев в лесных массивах. С подобной проблемой гомельские энергетики не сталкивались более тридцати лет. На ликвидации последствий круглосуточно работают аварийно-спасательные бригады и восстановить подачу электричества планируют к вечеру.

При этом прогнозы синоптиков неутешительны. Снег будет идти. Обильные осадки ожидаются сегодня и в Могилевской области. Высота снежного покрова здесь уже превысила 20 сантиметров. По восточной половине республики – гололедица и налипание мокрого снега. А в Гродненской и Брестской областях ветер усилится до 20-ти метров в секунду, ожидается метель.