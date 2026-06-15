В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению на Республиканскую доску Почета

В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на Республиканскую доску Почета. Соответствующий Указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями два года подряд.

Также вводятся 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Кроме того, чествование победителей будет проходить в новом формате с вручением им почетного знака, а для популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей.