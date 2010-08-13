В Беларуси к 1 сентября откроется пять новых школ

Среди них — новостройки в Витебске, Бресте, Лельчицах, Минске.

В Боровлянах в первый день учебного года за новые парты сядут 720 учеников. Школа уникально тем, что это будет целый учебно-педагогический комплекс. Бассейн, тренажерные залы, современные компьютерные классы и даже мини теннисный корт и зал для дискотек. Само здание состоит из пяти блоков, у каждого из которых свое — нестандартное — цветовое решение.

На строительство комплекса пошло почти 50 миллиардов рублей. Траты, к слову, оправданы: для поселка, который с каждым годом разрастается, новая школа — необходимость.

Жанна Воробей, директор Боровлянского учебно-педагогического комплекса:

Шесть тысяч детей школьного возраста. Те два учреждения образования, которые есть на территории сельсовета, не обеспечивают образовательный процесс для детей. Задача этого комплекса — разгрузить действующие учреждения образования.