В Беларуси изучат реальный уровень безработицы: первые семьи опросят уже в ноябре

Чтобы оценить ситуацию на рынке труда и разработать эффективную программу занятости населения, Национальный статистический комитет Беларуси проведет выборочное обследование домашних хозяйств.

По данным последней переписи населения, уровень официальной безработицы отличается от показателей, полученных по опросам жителей. Специальный мониторинг не только уточнит её реальный уровень, но и поспособствует разработке программы занятости населения. Само же обследование будет проходить в форме анкетирования. Полученные данные внесут в электронную базу. А первые семьи опросят уже в ноябре.

Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Результаты будут использованы для формирования государственной политики в сфере занятости, для снижения уровня безработицы. Это единственный источник информации, который позволит оценить масштабы маятниковой миграции. То есть уточнить, по каким причинам граждане, живущие в одном городе, переезжают работать в другой.