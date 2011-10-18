В Беларуси изучат реальный уровень безработицы: первые семьи опросят уже в ноябре

По данным последней переписи населения, уровень официальной безработицы отличается от показателей, полученных по опросам жителей. Специальный мониторинг не только уточнит её реальный уровень, но и поспособствует разработке программы занятости населения. Само же обследование будет проходить в форме анкетирования. Полученные данные внесут в электронную базу. А первые семьи опросят уже в ноябре.
Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Результаты будут использованы для формирования государственной политики в сфере занятости, для снижения уровня безработицы. Это единственный источник информации, который позволит оценить масштабы маятниковой миграции. То есть уточнить, по каким причинам граждане, живущие в одном городе, переезжают работать в другой.