Прямой эфир

В Беларуси изменится порядок набора номеров абонентов сетей сотовой связи

15 сентября 2006 07:32
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В октябре все белорусские операторы мобильной связи перейдут на полноформатный набор номеров при вызове абонента как внутри сети, так в сетях других компаний. С октября вызовы придется совершать только в международном или междугородном формате. В первом случае нужно будет перед номером набирать +375 29 или +37 525 и далее номер телефона, во втором - 8 029 или 8 025 и номер телефона.
Данное изменение появится в связи с активным ростом числа абонентов мобильной связи в Беларуси и введением новых номерных массивов всеми операторами. Сейчас  общее количество пользователей сотовой связи в Беларуси -  более 5 миллионов человек.
# общество

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