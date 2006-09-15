В Беларуси изменится порядок набора номеров абонентов сетей сотовой связи

В октябре все белорусские операторы мобильной связи перейдут на полноформатный набор номеров при вызове абонента как внутри сети, так в сетях других компаний. С октября вызовы придется совершать только в международном или междугородном формате. В первом случае нужно будет перед номером набирать +375 29 или +37 525 и далее номер телефона, во втором - 8 029 или 8 025 и номер телефона.

Данное изменение появится в связи с активным ростом числа абонентов мобильной связи в Беларуси и введением новых номерных массивов всеми операторами. Сейчас общее количество пользователей сотовой связи в Беларуси - более 5 миллионов человек.

