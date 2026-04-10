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В Беларуси изготовят к Пасхе порядка 100 тонн мучных изделий

10 апреля 2026 13:44
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Куличи, кексы, пироги и пряники. С творогом и изюмом, цукатами и маком. В преддверии Пасхи предприятия хлебопекарной отрасли порадуют белорусов широким ассортиментом праздничной продукции. Кондитеры планируют изготовить порядка 100 тонн мучных изделий. Каждый хлебозавод произведет около 10 наименований пасхальной выпечки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В цехах Оршанского хлебозавода в эти дни особенная атмосфера – праздничная. И это несмотря на то, что производство работает с максимальной загрузкой. Кондитеры подходят к делу с душой. Предпочтение отдают традиционным рецептам, проверенным годами. Здесь хорошо знают вкусы жителей региона и делают ставку на классические решения. В ассортименте – более 10 видов куличей и кексов.

В Беларуси изготовят к Пасхе порядка 100 тонн мучных изделий-2

Ольга Симакова, начальник хлебобулочного участка филиала «Оршанский хлебозавод» предприятия «Витебскхлебпром»:
Изготовление пасхальной продукции – это ручная работа, каждая булочка проходит через руки наших работниц, которые делают это с удовольствием, со светлыми чувствами, добрыми мыслями. Наши кличи мы готовим дежевым способом на густой опаре. Украшается помадкой сахарной, дропсами.

На Оршанском хлебозаводе планируют изготовить от 12 до 15 тысяч пасхальных угощений. Праздничная выпечка уже активно поступает в магазины. Хлебопеки продолжают трудиться и днем, и ночью, чтобы в праздник Воскресения Христова каждый дом наполнился ароматом куличей.

Более 65 тысяч куличей испекут к Пасхе на гродненском хлебозаводе.

# Пасха

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