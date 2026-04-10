В Беларуси изготовят к Пасхе порядка 100 тонн мучных изделий

Куличи, кексы, пироги и пряники. С творогом и изюмом, цукатами и маком. В преддверии Пасхи предприятия хлебопекарной отрасли порадуют белорусов широким ассортиментом праздничной продукции. Кондитеры планируют изготовить порядка 100 тонн мучных изделий. Каждый хлебозавод произведет около 10 наименований пасхальной выпечки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В цехах Оршанского хлебозавода в эти дни особенная атмосфера – праздничная. И это несмотря на то, что производство работает с максимальной загрузкой. Кондитеры подходят к делу с душой. Предпочтение отдают традиционным рецептам, проверенным годами. Здесь хорошо знают вкусы жителей региона и делают ставку на классические решения. В ассортименте – более 10 видов куличей и кексов.