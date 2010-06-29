В Беларуси избран Координационный совет клуба молодых депутатов

И сегодня же в столичной ратуше более 100 активистов местных советов встретились с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

Было отмечено, что наибольшую активность на депутатском поприще белорусская молодежь проявляет в крупных городах. В частности, в Минске количество молодых депутатов нового созыва увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым созывом.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Молодёжь теперь очень рано встаёт на ноги, она прекрасно понимает, что лично от тебя зависит очень многое в твоей жизни, а интересуясь своей собственной жизнью, своей карьерой, они интересуются судьбой общества, глубинными политическими и экономическими процессами.