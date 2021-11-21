В Беларуси из-за сильного ветра пострадали 224 населённых пункта

Новости Беларуси. Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его скорость достигала 23 м/с в некоторых районах Брестской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. В результате были повреждены крыши двух хозяйственных построек. Зафиксировано 36 случаев падения деревьев. Жертв нет. Периодически нарушалось электроснабжение в пятистах населенных пунктах страны. Ведутся восстановительные работы.