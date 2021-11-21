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В Беларуси из-за сильного ветра пострадали 224 населённых пункта

21 ноября 2021 11:58
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Новости Беларуси. Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за сильного ветра пострадали 224 населённых пункта-1

Его скорость достигала 23 м/с в некоторых районах Брестской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. В результате были повреждены крыши двух хозяйственных построек. Зафиксировано 36 случаев падения деревьев. Жертв нет. Периодически нарушалось электроснабжение в пятистах населенных пунктах страны. Ведутся восстановительные работы.

В Беларусь идут морозы, ожидается мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в конце ноября (здесь подробности).

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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