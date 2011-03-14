В Беларуси из-за паводка прогнозируется подтопление до 50 районов

И это при наихудшем варианте развития ситуации. Чтобы такого не случилось, по стране проводится профилактика паводков. Так, путь весеннему ледоходу проложили витебские спасатели. В городе Дисна в воздух взлетели кубометры льда.

Большая вода в самый маленький белорусский город Дисна теперь прийти побоится. Спасательный отряд проложил дорогу ледоходу. На операцию ушли сутки. Во льду взрывотехники прорубили 200 лунок для тротиловых зарядов. За мгновение в воздух поднялись кубометры льда. Освободить Двину из 50-сантиметровых оков было непросто.

Андрей Киселевский, заместитель начальника Миорского районного отдела по ЧС:

Вот здесь образовалась воронка после взрыва. И будет разгон для льда. И он будет ломать оставшийся лед.

Спасатели буквально дали весне, точнее воде, дорогу. А чтобы река не разлилась из-за ледяных плотин, их раскрошили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Матюшенко, начальник взрывотехнической службы отряда «Витязь»:

Грозит тем, что образуется затор. И, так как воде некуда будет идти, она будет затапливать низину, жилые дома и так далее. А здесь идет профилактика, чтобы не допускать разлив.

Место взрыва выбрано не случайно. Именно здесь с началом ледохода образуется ледяная пробка. У этого острова в разливе реки скапливаются льдины, из-за чего вода может выйти из берегов, затопив прибрежные территории.

Паводки в Дисне не редкость. В месте впадения одноименной реки в Двину вода разливалась так, что городок напоминал Венецию. Даже одна из улиц в былые времена называлась Заливной.

Подрыв льда – эффективное средство профилактики. Самые горячие точки на реках северного региона этой весной – Верхнедвинский и Миорский районы. Здесь спасатели уже ударили по паводку взрывной волной.