В Беларуси из-за нарушений приостановлены работы на 50 стройплощадках

Новости Беларуси. Госстройнадзор приостановил работу 50 строек по всей Беларуси — это каждый четвертый проверенный объект. Замечания, по словам специалистов, не всегда существенные, но они есть. В их числе — покосившиеся заборы или порванные баннеры. Такие оплошности стоили заказчикам 16 миллионов рублей. Между тем порядок на стройке влияет и на качество работ, и даже на цену дома.

На этой стройке в Минске работа кипит. После проверки Госинспекции устраняют нарушения. Здесь – замечаний десятки. Вот, к примеру, нет ограждения возле котлована. На первый взгляд – мелочь. На практике – до первого несчастного случая.

Павел Дроздов, заместитель начальника инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Минску:

Работы ведутся, но они, к сожалению, не завершены. Необходимо выполнить пост мойки колес автотранспорта, твердое покрытие на территории стройплощадки, которое бы уже выходило на проезжую часть.

Руководству этого объекта предупреждения выносили дважды. И вот снова замечания. Причем строят здесь, как позиционируется, элитные дома. Из-за сильного ветра сносит строительный песок. Он прямиком попадает на проезжую часть. Обещают исправить ситуацию строители, только когда указали на это сотрудники надзорных органов.

Никита Тараник, ответственный за производство монтажных работ на строительном объекте:

Есть обоснованные замечания. Это все в процессе устраняется. Устраняем одно, появляется новое.

А это – пример положительный. Стройплощадка на улице Беды – новая. Многоэтажку строят пока месяц. И – чисто. Это, говорит начальник участка, поможет уложиться в срок. Порядок влияет на скорость работы. Кстати, это одна из немногих строек, на которой есть душ.

Сергей Волчков, начальник строительного участка:

Есть комната для приема пищи, для обогрева, сушилка так называемая. Сейчас нормально можно производить работу. Все хорошо идет.

Инспектировали стройки неделю. В некоторых случаях штрафами не отделались. Работу приостановили не всю. А только на тех участках, где нужно что-то исправить. Инспекторы понимают: время — деньги. И, прежде всего, дольщиков. Одной трети всех столичных стройплощадок выдали предписания из-за отсутствия ям для мойки колес.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Это, конечно, наносит определенный негативный ущерб, в том числе и окружающей среде, добавляет в то же время беспокойство коммунальным службам. Через две недели по указанным нарушениям специалисты выедут повторно.

Стройплощадки города на регулярном контроле, причем не только Госстройнадзора. Еще природоохранников и даже ГАИ. Чтобы строили не только качественно, но и чисто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.