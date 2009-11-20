В Беларуси ищут новые таланты

В Минске открыли пресс-центр республиканского конкурса молодых талантов «Зорка ўзышла над Беларуссю».

Это творческое состязание стартовало в начале ноябре и продлится полгода. Виртуозы кисти и пера, песни и танца, фотографии и режиссуры, студенты, школьники и преподаватели – в возрасте от 16 до 31 года. Каждый может зажечь свою звезду.

Уже начались районные отборочные туры. Попасть на них можно, обратившись в местные отделы культуры. Освещать «Зорку» будут главные теле- и радиоканалы, ведущие печатные издания страны. Сегодня оргкомитету и журналистам представили телевизионный рекламный ролик конкурса, его эмблему и печатную продукцию.

Виктор Кураш, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

- Конечно, от СМИ зависит многое, если не половина успеха. Мы не можем достучаться в каждую дверь, но благодаря газетам, телевидению, интернет-ресурсам можно узнать об этом конкурсе и принять в нем участие.