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В Беларуси грядут изменения в молодёжной политике

27 февраля 2009 18:47
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В Палате Представителей Национального собрания по этому поводу подготовлен новый законопроект. В «Молодёжном» законе зазвучит новая терминология, но главное чётко определятся основные векторы государственной поддержки молодым. Что такое молодёжная политика на Могилёвском лифтовом заводе знают не понаслышке. Молодых специалистов здесь в буквальном смысле холят и лелеют. Солидный социальный пакет для всех и особые вознаграждения для лучших. Это лишь часть благ.
# общество

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