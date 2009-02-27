В Беларуси грядут изменения в молодёжной политике

В Палате Представителей Национального собрания по этому поводу подготовлен новый законопроект. В «Молодёжном» законе зазвучит новая терминология, но главное чётко определятся основные векторы государственной поддержки молодым. Что такое молодёжная политика на Могилёвском лифтовом заводе знают не понаслышке. Молодых специалистов здесь в буквальном смысле холят и лелеют. Солидный социальный пакет для всех и особые вознаграждения для лучших. Это лишь часть благ.