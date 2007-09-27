В Беларуси грядет революция в телевизионном эфире

Ведущие каналы страны делают ставку на цифровое вещание, открывая для зрителя новые возможности.

Переход СТВ на "цифру" и вещание через спутник позволил кабельным операторам принимать уверенный сигнал на всей территории страны. Правда пока не все возможности новой технологии используются - до потребителя сигнал пока доходит в аналоговом формате.

Вышка на улице Коммунистической - пожалуй главный символ аналогового телевещания. В свое время ее возможностей хватало, чтобы обеспечить приемлемое качество телесигнала в столице. Но у современного человека иные запросы. Цифровые достоинства телевидения уже успели оценить многие белорусы. Это и насыщенная картинка и качественный звук. А в перспективе - возможность просматривать большое количество программ. К 2010 году зрители смогут принимать в цифровом формате уже восемь телеканалов. Причем не только в Минске и областных центрах, но и на селе.

Уже два года в Минске и окрестностях идет вещание цифрового пакета из четырех каналов, в этом списке и "Столичное телевидение". Переход СТВ на "цифру" и вещание через спутник позволил кабельным операторам принимать уверенный сигнал на всей территории страны.

Правда пока не все возможности новой технологии используются - до потребителя сигнал все равно доходит в аналоговом формате. Для приема цифрового потока зрителям необходимо покупать специальное оборудование.

Следующей вехой в развитии телевидения станет интерактивное вещание. Зритель сможет посмотреть любимую передачу в удобное для него время. Однако о конкретных сроках реализации этого проекта специалисты пока не говорят.

Цифровые технологии на службе телевидения. В Шарковщинском районе Витебской области в рамках государственной инновационной программы по улучшению связи ввели в эксплуатацию необслуживаемый радиотелевизионный передающий ретранслятор.

Шарковщинская радиорелейная станция, построенная ещё в 70-ых годах, модернизации ждала уже давно. Помогла Государственная инновационная программа по улучшению связи. После трёхмесячных работ башня стала выше на 14 метров. На ней установили современную антенную систему и передающее оборудование. Но самое главное - в Шарковщине появилось цифровое телевидение.

С вводом в эксплуатацию необслуживаемого радиотелевизионного

передающего ретранслятора жители района получили возможность смотреть сразу шесть программ. Четыре в цифровом стандарте (СТВ, Россия, Лад и НТВ) и два в аналоговом виде (первый национальный и ОНТ).

Слово "необслуживаемый", в названии новой установки не обозначает сокращение штатов. По словам директора областного узла радиовещания и телевидения, все сотрудники сохранили за собой рабочие места.

Зона уверенного приёма цифрового телевидения - 23 километра. Поэтому даже в сельских населённых пунктах района теперь можно будет смотреть программы в высококачественным изображением.

Уже через пару месяцев цифровое телевидение появится в Могилёве. В Брест и Гомель цифра придёт в следующем году, а в Гродно и Витебск - в 2009 году. А к 2010 году необслуживаемые радиотелевизионные передающие ретрансляторы появятся во всей стране.