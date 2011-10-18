В Беларуси готовы вернуть президенту право выделять и изымать участки

Президент предлагает вернуться к выделению участков из сельхозугодий только с согласия главы государства. Такое предложение Александр Лукашенко высказал сегодня на совещании по вопросам предоставления земли. Действия местных органов власти в этой сфере не всегда эффективны.

Если на прием в исполком приходит 50 человек, то 49 из них так или иначе коснутся земельной темы. Земля была и остается для людей самым насущным вопросом. С 2008 года все полномочия в сфере выделения и изъятия участков отдали на откуп местной власти. Ради упрощения процедуры.

За эффективное использование земель стали отвечать непосредственно губернаторы. Глава государства обеспокоен информацией, что в некоторых регионах пашню в массовом порядке стали переводить под застройку.

Александр Лукашенко:

Не просто в разы, а в десять раз вы начали каждый год изымать земли из сельхозназначения и передавать не то под стройки, не то под карьеры, не то еще под что-то. Это что за отношение? И притом принцип такой, как в прошлом году, так и в этом: а Васька слушает да ест.

Я каждый раз, когда прилетаю в регион, начинаю с этого и предупреждаю вас каждого: нельзя так варварски относиться к землям. Вы это все выслушали, а делаете все по-своему.

Александр Лукашенко сразу же дает четкие поручения. Комитет госконтроля должен провести ревизию генпланов городов. Везде ли приняли во внимание потенциал земель? Администрация Президента в ответе за ревизию кадров. Кто виноват в случаях бесхозяйственности?

Александр Лукашенко:

Незамедлительно провести анализ и мне доложить, по всем этим тысячам гектар, которые изъяли. Я вас предупреждал – никакого строительства ферм на землях сельскохозяйственного назначения быть не может. Сносите старые фермы и стройте новые. Или на неудобицах. Или же суперинвестиционный проект, которых у нас очень мало было. Их тоже, в крайнем случае, на малопродуктивных землях, надо строить. Всё. Для других целей земля не должна использоваться.

Проблем с выделением участков хватает. Но доводить ситуацию до критической точки кипения никто и не намерен.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Републики Беларусь:

Рост отчуждения пахотных земель — есть, конечно, нарушения, они не носят массовый характер, это надо признать. Но нарушения имеют место — в основном, эти нарушения, наверное, с попустительства облисполкомов, делают районные исполнительные комитеты.

Разговор не абстрактный. Александр Лукашенко приводит конкретные примеры. Последний из Молодечно. Новый жилой микрорайон там стали возводить на землях вполне пригодных для сельского хозяйства. Хватает примеров, когда инвестор, получив участок, не спешит браться за строительство на нем. Земля простаивает.

Александр Лукашенко:

Надо ввести серьёзную плату за землю. Заплатил хорошие деньги — тогда мы с тобой ещё будем говорить. И то эта земля цены не имеет. Но в исключительных случаях.

На совещании звучат разные рациональные предложения. Они могут быть учтены в новом указе. По сути, речь идет о возвращении права выделять земли главе государства.

Георгий Кузнецов, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Предлагается согласовывать с главой государства первоначальную стадию места выбора земельного участка. Затраты на проектирование сегодня очень большие, и инвесторы могут эти деньги тратить впустую, поэтому предлагается проводить согласование с главой государства.

Александр Лукашенко:

Если мы говорим, что земля — это наивысшая ценность в государстве, наверное, ничего страшного в том, что эта функция,, в связи с тем, что губернаторы не справились, будет принадлежать президенту. Надо вам что-что построить — хоть напрямую приходите, звоните, записывайтесь. Я мгновенно решу этот вопрос. Но требования будут ужесточены до невозможности. Откровенно вам скажу, даже не направляйте, если эта функция ко мне перейдёт, просьбу о том, чтобы какую-то землю сельскохозяйственного назначения перевести в ваше пользование, под какую-то застройку. Если уже умирать будете — тогда приходите.

Выделяя участок земли, сложно угодить всем. Каждый хочет поближе к столице — отсюда напряженная ситуация в Минском районе.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Даем участок земли — мне тут не нравится, в другом — мне тут опять не нравится. Надо так, чтобы раз предложил — даже нуждающемуся — берёшь или нет. если нет — снимать с очереди. Все же наступают — давай участки. Особенно этот Минский район, тут всё перевернулось из-за этих участков.

Александр Лукашенко:

Надо наводить порядок: взял землю — за три года построит, если он хочет строить. И потом, мы же его не заставляем — есть люди. Которые не могут аккумулировать такие средства. Построй коробку, приведи фасад в нормальное положение, огороди, вокруг наведи порядок. А внутри хоть десять лет мебель покупай, отделывай этот дом, что угодно.

В этой связи затронули и тему строительства. Глава государства не приемлет затягивание сроков выдачи разрешительных документов на возведение домов.

Александр Лукашенко:

Люди по-прежнему жалуются, что ходят по кабинетам, выпрашивают, вымаливают, несут взятки. То, что в Минске происходит, то и для других характерно, может, не в таком объёме. Снимайте эти бюрократические барьеры. Это людей ранит больше всего.

Окончательно указ по вопросам изъятия и предоставления земельных участков должен быть подготовлен до 1 ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».