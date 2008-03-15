В Беларуси государственный праздник - День Конституции

Этот день в истории страны значим как для Республики так и каждого ее гражданина. За 14 лет Конституция показала свою жизненную силу.

Республика уверенно движется вперед в экономике и социальной сфере, укрепляет международные позиции. Но главное сегодня, как и 14 лет назад то, что страна остается незыблемым гарантом прав и свобод ее жителей.

Нынешняя Конституция - пятая по счету. Принятие главного свода законов республики в 94 не только стало итогом исторического пути государства, но и определило ориентиры для дальнейшего развития. Впервые в отечественной практике конституция закрепила демократические принципы и институты. Высшей ценностью общества и государства провозглашен человек, его права и свободы.



Праздновать белорусы начали еще накануне. В малом зале Дворца Республики на торжественное собрание и концерт пришли представители разных поколений и сфер деятельности. А во всех областях страны в праздничной обстановке одаренной молодежи вручили паспорта. Помимо основного документа, старшеклассники получили в подарок красочное издание "Я - гражданин Республики Беларусь".



Основной закон страны по праву называют и первоисточником, и последней инстанцией. Народ видит в нем гарантию своих прав. Главное из которых - право на достойную жизнь. Но прийти к согласию в этом вопросе гражданин и государство могут только когда каждый выполняет обязанности, возложенные на него Конституцией.



С Днем Конституции соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Этот праздник имеет особое значение для нашего суверенного государства, для каждого гражданина. Принятие Основного Закона положило начало позитивным процессам становления и укрепления институтов государственной власти и общества, стало необходимым условием для динамичного развития экономического, социального и культурного потенциала Беларуси", - говорится в поздравлении. Президент также пожелал всем белорусам оптимизма, добра, благополучия, здоровья и счастья.



В День Конституции в минской Ратуше свой первый в жизни гражданский документ получили молодые минчане. Паспорта им вручали руководители города, а также его известные жители.

