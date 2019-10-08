В Беларуси ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь»

Новости Беларуси. Используй фликер – сохрани себе жизнь. ГАИ проводит республиканскую акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Используй фликер – сохрани себе жизнь. ГАИ проводит республиканскую акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дождь и туман водители могут увидеть человека на проезжей части в лучшем случае за 25-30 метров. Двигаясь со скоростью 90 км/час, водитель не успевает вовремя среагировать. В большинстве случаев это приводит к гибели пешехода. В ГАИ напоминают: пешеходы должны идти по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочине.
По краю дороги идти можно, только если дорожки размыты или заснежены. Но в таком случае – обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть автомобиль и успеть среагировать. А чтобы увидели вас – не забыть в ночное время надеть фликер.