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В Беларуси ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь»

08 октября 2019 07:15
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Новости Беларуси. Используй фликер – сохрани себе жизнь. ГАИ проводит республиканскую акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь» -1

В дождь и туман водители могут увидеть человека на проезжей части в лучшем случае за 25-30 метров. Двигаясь со скоростью 90 км/час, водитель не успевает вовремя среагировать. В большинстве случаев это приводит к гибели пешехода. В ГАИ напоминают: пешеходы должны идти по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочине.

В Беларуси ГАИ проводит республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь» -4

По краю дороги идти можно, только если дорожки размыты или заснежены. Но в таком случае – обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть автомобиль и успеть среагировать. А чтобы увидели вас – не забыть в ночное время надеть фликер. 

# Акции # общество # Фотофакт

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