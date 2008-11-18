В Беларуси до 2015 года закроются практически все детские дома

Соответствующую программу Министерство образования планирует до 1-го января следующего года направить главе государства. В каждой из областей республики останется не более 3 подобных учреждений. Их наличие будет вызвано лишь необходимостью в специализированных интернатах для детей с особенностями развития. Сегодня приоритет отдается семейным формам воспитания сирот. Поэтому на место детдомов придут детские деревни. Кроме того, уже в нынешнем году национальное усыновление выросло в 1,5 раза, а в отдельных регионах до 80% детей-сирот передаются в семьи.