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В Беларуси деятельность служб «одно окно» в исполкомах закреплена на законодательном уровне

25 мая 2018 06:47
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Новости Беларуси. Правовой статус службы «одно окно» закреплен в Беларуси на законодательном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси деятельность служб «одно окно» в исполкомах закреплена на законодательном уровне-1

На это направлен указ «О службе «одно окно», который подписал накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ призван совершенствовать порядок осуществления административных процедур. Впервые на законодательном уровне закрепляется четкая регламентация деятельности служб «одно окно», их правовой статус.

Согласно указу, служба «одно окно» создается в городских и районных исполкомах, администрациях районов в городах. Предусматривается возможность создания данных служб в иных местных органах с учетом численности населения, проживающего на соответствующей территории.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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