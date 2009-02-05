В Беларуси – День вооружений

Профессиональный праздник отмечают военные инженеры и техники. В настоящее время в белорусской армии – более 60-ти тысяч наименований различных образцов вооружения и военной техники. В основном – советского производства. Но есть и новые. Это комплексы "Бор", "Поляна" и "Спрут", которые поступают в ВВС и войска ПВО. В боевом строю модернизированные на наших предприятиях истребители СУ и МИГи, вертолет Ми-8, реактивная система залпового огня "Белград", станции радиопомех. По мнению экспертов, они не уступают мировым аналогам и во многом уникальны. Что и подтверждают проходящие в Беларуси и за ее пределами учения.