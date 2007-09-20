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В Беларуси - День таможенника

20 сентября 2007 08:41
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Свой собственный праздник у стражей границы появился в 1996 году. Сегодня служба вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и бюджет государства. С начала года таможенники перечислили государству свыше 6-ти триллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Обеспечение пропуска постоянно растущего потока грузов и создание комфортных условий для граждан, пересекающих границу, остаётся одним из главных направлений модернизации таможенной службы.
# общество

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