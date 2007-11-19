В Беларуси - День ракетных войск и артиллерии

Ровно 65 лет назад началось историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. Первой в сражение вступила артиллерия.

Через 100 часов армия Паулюса была окружена и через 75 дней полностью разгромлена. В ознаменование этого исторического события день 19 ноября стал ежегодным праздником.

Накануне профессионального праздника на полигоне Репище артиллеристы провели соревнования на лучший дивизион. Боевые расчеты поражали цели с расстояния более десяти километров.

Цели - условные, зато снаряды - боевые. Расчетам самоходных орудий нужно уничтожить противника и остаться незамеченными. Реактивная установка залпового огня "БелГрад" - современный потомок легендарной "Катюши". Дальность стрельбы новейшего орудия - более 20 километров.

Но прежде чем отправить снаряд точно в цель, артиллеристы выполняют массу математических расчетов. Времени на все - лишь несколько минут.