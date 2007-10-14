В Беларуси - День матери

С глубоким уважением и любовью! 14 октября Беларусь в двенадцатый раз отмечает День матери.

Проблемы семьи, детства и материнства - приоритеты социальной политики Беларуси. В Беларуси сегодня 1,5 миллионов семей. В большинстве из них воспитывают одного ребенка. В каждой третьей - 2, а 6% семей имеют 3 и более детей.

С момента утверждения в Беларуси Ордена матери, этой высокой награды были удостоены более 5 тысяч женщин. Все они родили и достойно воспитали 5 и более детей. Особенно урожайным на многодетных был 2006 год, когда женщинам были вручены 534 ордена. В текущем году почетной награды удостоены уже 360 матерей. Символично, что нынешний праздник Беларусь отмечает в Год ребенка.

Александр Лукашенко поздравил женщин Беларуси c Днем матери. Президент пожелал всем мамам республики, чтобы каждый их день был наполнен миром и радостью.

"Материнство - самая главная миссия женщины, от которой зависит будущее стран и народов, само развитие цивилизации. Мы восхищаемся и гордимся нашими замечательными соотечественницами, которые активно участвуют в политической и общественной жизни, при этом остаются заботливыми женами и матерями", - говорится в поздравлении.



